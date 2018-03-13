Российские хирурги провели уникальную операцию на печени

СЕГОДНЯ 11:25 2018-03-13T11:25:48+03:00

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В Федеральном медицинском биофизическом центре (ФМБЦ) имени А.И. Бурназяна ФМБА хирурги впервые провели операцию на печени, пораженной раком и циррозом одновременно. Специалисты спасли 44-летнюю пациентку, у которой была 15-сантиметровая злокачественная опухоль, поразившая 82% органа. Раньше такие случаи считались безнадежными.

«Чтобы человек мог перенести операцию на печени, должно остаться не менее 30% органа. Если печень при этом поражена гепатозом, фиброзом или циррозом, то для выживания пациента следует оставить 35–40% органа», - рассказал «Известиям» руководитель Центра хирургии и трансплантологии ФМБЦ Сергей Восканян.

По словам Восканяна, рак печени - одно из самых сложных случаев образования злокачественных опухолей. Первичные опухоли печени не поддаются химиотерапии, лечат только симптомы, если не назначают хирургию. Таких пациентов чаще всего «списывают», а их выявляют сотнями в год. Специалисты ФМБЦ собираются делиться своим опытом с коллегами из других лечебных учреждений как на российских, так и на международных мероприятиях.