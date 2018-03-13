В Китае могут провести реформу государственных органов
В Китае могут провести реформу государственных органов — соответствующий проект представили на рассмотрение главного законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Отмечается, что реформа направлена на модернизацию и улучшение структуры правительства, а также повышение эффективности его работ для нуждам населения Китая.
Согласно плану, кабмин будет состоять из 26 министерств и комитетов, включая три новых ведомства – министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство по делам ветеранов и министерство природных ресурсов.
Также предлагается создать в Госсовете управление по развитию международного сотрудничества и управление по миграционным вопросам, передает ТАСС.
Напомним, с 3 по 20 марта в Пекине проходят две основные политические сессии: сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13-го созыва и сессия Всекитайского собрания народных представителей (основного законодательного органа).