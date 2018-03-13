СЕГОДНЯ 11:20 2018-03-13T11:20:23+03:00

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В Китае могут провести реформу государственных органов — соответствующий проект представили на рассмотрение главного законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Отмечается, что реформа направлена на модернизацию и улучшение структуры правительства, а также повышение эффективности его работ для нуждам населения Китая.

Согласно плану, кабмин будет состоять из 26 министерств и комитетов, включая три новых ведомства – министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство по делам ветеранов и министерство природных ресурсов.

Также предлагается создать в Госсовете управление по развитию международного сотрудничества и управление по миграционным вопросам, передает ТАСС.

Напомним, с 3 по 20 марта в Пекине проходят две основные политические сессии: сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13-го созыва и сессия Всекитайского собрания народных представителей (основного законодательного органа).