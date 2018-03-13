2018-03-13T11:43:58+03:00
Экономика

После двух лет экономии россияне начали больше тратить

Впервые с 2015 года розница показала рост оборота в 1,2%
Алексей КАРЕЛИН
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В феврале готовность граждан России совершать крупные покупки максимальная с начала 2015 года.В феврале готовность граждан России совершать крупные покупки максимальная с начала 2015 года.Фото: Александра КВИТКЕВИЧ
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ЦБ отметил рост оборота в розничной торговле в начале 2018 года на фоне увеличения количества выданных потребительских кредитов и кредитных карт. В 2017 году розница показала рост оборота в 1,2%, предыдущие два года россияне предпочитали накапливать сбережения.

В прошлом году оборот в рознице составил 29,8 трлн рублей, когда в 2016-м - на 5%, а в 2015-м - на 10% меньше. В 2018 году тенденция сохраняется: в январе оборот составил 2,3 трлн рублей, что на 2,8% больше аналогичного периода в прошлом году.

«В январе отмечалось дальнейшее расширение потребительского спроса на фоне роста заработной платы и потребительского кредитования населения», - отметили в Банке России.

Согласно исследованию ЦБ «Инфляционные ожидания населения» за февраль 2018 года, в феврале готовность граждан России совершать крупные покупки максимальная с начала 2015 года.

Благодаря росту потребления торговые сети открыли новых торговых точек больше, чем предполагалось, когда в 2016 году эти планы выполнили только на 40%. Увеличение количества магазинов должно привести к ужесточению конкуренции, что, в свою очередь, может принести потребителям снижение цен, пишут «Известия».

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