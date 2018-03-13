После двух лет экономии россияне начали больше тратить
ЦБ отметил рост оборота в розничной торговле в начале 2018 года на фоне увеличения количества выданных потребительских кредитов и кредитных карт. В 2017 году розница показала рост оборота в 1,2%, предыдущие два года россияне предпочитали накапливать сбережения.
В прошлом году оборот в рознице составил 29,8 трлн рублей, когда в 2016-м - на 5%, а в 2015-м - на 10% меньше. В 2018 году тенденция сохраняется: в январе оборот составил 2,3 трлн рублей, что на 2,8% больше аналогичного периода в прошлом году.
«В январе отмечалось дальнейшее расширение потребительского спроса на фоне роста заработной платы и потребительского кредитования населения», - отметили в Банке России.
Согласно исследованию ЦБ «Инфляционные ожидания населения» за февраль 2018 года, в феврале готовность граждан России совершать крупные покупки максимальная с начала 2015 года.
Благодаря росту потребления торговые сети открыли новых торговых точек больше, чем предполагалось, когда в 2016 году эти планы выполнили только на 40%. Увеличение количества магазинов должно привести к ужесточению конкуренции, что, в свою очередь, может принести потребителям снижение цен, пишут «Известия».