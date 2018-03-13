2018-03-13T11:48:53+03:00
Звезды

Кэмерон Диас решила уйти из кино

Об этом рассказала подруга и коллега актрисы Сальма Блэр
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Кэмерон Диас решила оставить карьеру ради мужаКэмерон Диас решила оставить карьеру ради мужаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Голливудская актриса Кэмерон Диас ушла из кинематографа и не планирует возвращаться на большой экран. Женщина планирует посвятить себя супругу и своей семье. Об этом решении артистки рассказала ее коллега и близка подруга Сальма Блэр.

Актрисы вместе снимались в фильме «Милашка» в 2002 году и с тех под поддерживают теплые отношения. Недавно женщины встретились вместе и вновь вспоминали совместную работу.

«На днях мы обедали вместе и вспоминали о фильме. Мне хотелось бы поучаствовать в продолжении, но Кэмерон отказалась играть, она что-то вроде «закончила», - цитирует слова Блэр сайт телеканала «Звезда».

Напомним, в 2014 году Диас начала встречаться с с музыкантом Бенджи Мэдденом. Спустя год они поженились, а недавно стало известно о желании супругов усыновить ребенка. Предположительно, именно желание погрузиться в семейные хлопоты привело актрису к решению завершить кинокарьеру, пишет сайт argumenti.ru.

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