Женщина-трансгендер победила мужчину в поединке ММА
Женщина-трансгендер Анн Вериату одержала победу в своем дебютном поединке по правилам смешанного стиля (MMA). Женщина вышла на бой с Раильсоном Пайшау, так как выступать против женщин считает нечестным и неправильным.
Первый в истории бразильского MMA бой женщины-трансгендера против мужчины состоялся в Манаусе с минувшие выходные. В результате, по сумме очков 21-летней Вериату удалось победить своего соперника. Поединок проводится в весовой категории до 52 килограммов (суперлегкий вес).
Афиша боя Анн Вериату.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
«Уважаю себя только после боя с мужчиной. Это делает меня счастливой и придает сил для тренировок. Думаю, драться с женщинами — нечестно», — цитирует заявление бразильянки сайт телеканала «Звезда».
Отметим, что Вериату занимается боевыми искусствами на протяжении 14 лет. Ранее спортсменка-трансгендер уже одерживала победу на мужских соревнованиях по джиу-джисту, передает телеканал «360».