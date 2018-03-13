2018-03-13T12:06:27+03:00
Спорт

Женщина-трансгендер победила мужчину в поединке ММА

Спортсменка 14 лет занимается боевыми искусствами
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Анн Вериату занимается боевыми искусствами уже 14 лет.Анн Вериату занимается боевыми искусствами уже 14 лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Женщина-трансгендер Анн Вериату одержала победу в своем дебютном поединке по правилам смешанного стиля (MMA). Женщина вышла на бой с Раильсоном Пайшау, так как выступать против женщин считает нечестным и неправильным.

Первый в истории бразильского MMA бой женщины-трансгендера против мужчины состоялся в Манаусе с минувшие выходные. В результате, по сумме очков 21-летней Вериату удалось победить своего соперника. Поединок проводится в весовой категории до 52 килограммов (суперлегкий вес).

Афиша боя Анн Вериату. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Афиша боя Анн Вериату.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Уважаю себя только после боя с мужчиной. Это делает меня счастливой и придает сил для тренировок. Думаю, драться с женщинами — нечестно», — цитирует заявление бразильянки сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что Вериату занимается боевыми искусствами на протяжении 14 лет. Ранее спортсменка-трансгендер уже одерживала победу на мужских соревнованиях по джиу-джисту, передает телеканал «360».

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