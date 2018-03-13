Министерству обороны передали первый модернизированный самолет Ил-76МД-М

СЕГОДНЯ 12:02 2018-03-13T12:10:51+03:00

Отмечается, что машина находится на одной из баз Военно-транспортной авиации ВКС России

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Министерству обороны передали первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М. Об этом сообщила пресс-служба Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО "Ил").

"В данный момент машина находится на одной из баз Военно-транспортной авиации ВКС России", — говорится в сообщении.

Генеральный директор "Ильюшина" Алексей Рогозин рассказал, что модернизированный самолет получил новый пилотажно-навигационный комплекс, соответствующий российским и зарубежным требованиям правил полетов.

Также машина получила новое светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Увеличен ресурс двигателей Д-30КП, что позволить повысить срок службы службы на пятнадцать лет.

В 2013 году Минобороны и ПАО "Ил" заключили контракт на модернизацию тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М. Цель модернизации - увеличение ресурса строевых самолетов и обеспечение их современными средствами навигации и связи.