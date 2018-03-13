2018-03-13T12:04:19+03:00
Общество

Развитие социальных лифтов - ключевая тема форума «Россия - страна возможностей»

В мероприятии, стартовавшем во вторник, примут участие более 6 тысяч человек
Павел ЧЕРНЫШОВ
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С 13 по 15 марта в Москве в 75-м павильоне ВДНХ пройдет форум «Россия - страна возможностей». Работа мероприятия посвящена развитию системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов, - сообщили агентству ТАСС организаторы форума.

На форуме «Россия - страна возможностей» соберутся участники 13 проектов открытой платформы, которая имеет такое же название. Платформа была создана по инициативе президента Владимира Путина.

Линейка проектов платформы рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников и обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

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