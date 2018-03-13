2018-03-13T12:21:21+03:00
Спорт

Россиянин Алексей Бугаев завоевал золото в суперкомбинации на Паралимпиаде

Серебряная медаль - у француза Артура Боше, бронзу выиграл новозеландец Адам Холл
Екатерина БОЛГОВА
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Алексей БугаевАлексей БугаевФото: REUTERS
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На зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл суперкомбинацию в классе "стоя". Его результат - 2 минуты 10,56 секунды. Серебряная медаль - у француза Артура Боше, преодолевшего дистанцию за 2 минуты 10,88 секунды. Бронзу завоевал Адам Холл из Новой Зеландии с результатом 2 минуты 15,32 секунды. Другой россиянин Алексей Микушин стал 13-м на этой дистанции, преодолев ее за 2 минуты 28,96 секунды.

Ранее на Паралимпиаде Бугаев стал седьмым в скоростном спуске и пятым в супергиганте. На прошлых зимних Паралимпийских играх в Сочи Бугаев стал чемпионом в слаломе и суперкомбинации, серебряным призером в скоростном спуске и гигантском слаломе, и бронзовым - в супергиганте.

Алексей Бугаев родился 30 марта 1997 года в Красноярске. С 2012 года выступает за сборную России, в 2014 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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