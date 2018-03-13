2018-03-13T12:49:28+03:00
Политика

Генштаб России готовит адекватный ответ в случае массированного ракетно-бомбового удара США по Дамаску

Российским ВКС приказано сбивать как сами американские ракеты, так и их любые носители
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий ГерасимовНачальник Генштаба, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий ГерасимовФото: Министерство обороны РФ
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В российском Министерстве обороны считают, что в случае если США надумают совершить ракетно-бомбовый удар в район Дамаска, то российские ВКС оставляют за собой право адекватного ответа - сбивать как сами ракеты, так и их носители. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимова.

«В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни военнослужащим из России вооружённые силы примут ответные меры воздействия», — подчеркнул Герасимов.

При этом глава российского Генштаба отметил, что все ранее запланированные мероприятия по дальнейшей нормализации обстановки вокруг сирийской столицы продолжаются и не останавливаются ни на минуту, сообщает ТАСС.

"Исламисты постоянно предпринимают попытки сорвать мирное урегулирование в Восточной Гуте. По гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведены 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции, в том числе этой ночью выведены 76 человек", - уточнил Герасимов.

Накануне стало известно, что исламисты в Восточной Гуте готовят провокацию. Они собираются инсценировать химическую атаку, после чего США, обвинив в инциденте официальные сирийские власти, нанесут по Дамаску ракетно-бомбовый удар.

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