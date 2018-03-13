Милонов хочет обязать СМИ указывать антироссийскую направленность санкций

СЕГОДНЯ 12:28 2018-03-13T12:28:28+03:00

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Средства массовой информации могут обязать указывать антироссийскую направленность западных санкций при их упоминании в материалах. С соответствующим предложением к главе Роскомнадзора Александру Жарову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его мнению, приписка "антироссийские" к слову "санкции" должна быть обязательной, как и в случае с указанием принадлежности отдельных группировок к перечню запрещенных в России террористических организаций.

"Мы все понимаем, что пресса и СМИ, по сути, являются главным источником формирования представления людей о происходящем в мире, об отношениях между государствами и о причинно-следственных связях тех или иных событий во внутренней и международной политике. В данной связи логичным шагом стало бы расширение разъяснительной роли государства при освещении международной обстановки в СМИ", - цитирует РИА Новости Милонова.

Депутат подчеркнул, что введение данных изменений в нормативные акты позволит пресечь искажение природы возникновения конфликта между РФ и западом, а также избежать формирования ошибочных выводов относительно реальных причин антироссийской политики.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что о введении новых ограничительных мер в отношении нашей страны задумались и в Лондоне. Так, британцы хотят создать аналог американского "закона Магнитского".