2018-03-13T12:28:28+03:00
Политика

Милонов хочет обязать СМИ указывать антироссийскую направленность санкций

По мнению депутата, это позволит избежать искажения реальных причин возникновения конфликта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Депутат Госдумы Виталий МилоновДепутат Госдумы Виталий МилоновФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Средства массовой информации могут обязать указывать антироссийскую направленность западных санкций при их упоминании в материалах. С соответствующим предложением к главе Роскомнадзора Александру Жарову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его мнению, приписка "антироссийские" к слову "санкции" должна быть обязательной, как и в случае с указанием принадлежности отдельных группировок к перечню запрещенных в России террористических организаций.

"Мы все понимаем, что пресса и СМИ, по сути, являются главным источником формирования представления людей о происходящем в мире, об отношениях между государствами и о причинно-следственных связях тех или иных событий во внутренней и международной политике. В данной связи логичным шагом стало бы расширение разъяснительной роли государства при освещении международной обстановки в СМИ", - цитирует РИА Новости Милонова.

Депутат подчеркнул, что введение данных изменений в нормативные акты позволит пресечь искажение природы возникновения конфликта между РФ и западом, а также избежать формирования ошибочных выводов относительно реальных причин антироссийской политики.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что о введении новых ограничительных мер в отношении нашей страны задумались и в Лондоне. Так, британцы хотят создать аналог американского "закона Магнитского".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец
В ГД предложили законодательно утвердить понятие "информационная война"
Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть
100 тысяч болельщиков забронировали бесплатные билеты на поезда во время ЧМ-2018
Поклонники Олега Табакова несут цветы к МХТ имени Чехова в память об артисте
АЭС «Аккую» в Турции начнут строить уже в начале апреля 2018 года
Трансгендерам в России могут запретить менять пол в паспорте
Британия отказала России в доступе к материалам по делу Скрипаля
В Средиземное море отправился фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр"
Надежда Савченко нашлась в Страсбурге
Найден черный ящик разбившего в Непале пассажирского самолета
Лавров назвал отношения Джакарты и Москвы стратегическим партнерством
Путин назвал смерть Олега Табакова огромной утратой для всей России
Генштаб России готовит адекватный ответ в случае массированного ракетно-бомбового удара США по Дамаску
Москва обеспокоена планами украинских националистов сорвать президентские выборы 18 марта
Бутылку с посланием от 2014 года обнаружили на Бермудах
США и Турция проследят за выводом курдских сил из Манбиджа