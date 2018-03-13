Москва обеспокоена планами украинских националистов сорвать президентские выборы 18 марта

СЕГОДНЯ 12:46 2018-03-13T12:46:50+03:00

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Министерство иностранных дел России выступило с официальным заявлением, в котором выразило крайнюю обеспокоенность в связи с участившимися угрозами украинских нацрадикальных организаций сорвать процесс голосования на выборах президента РФ на территории Украины 18 марта.

"В Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам президента Российской Федерации, путем проведения ряда провокаций как в отношении граждан РФ, так и диппредставительств страны", — отмечают в министерстве иностранных дел.

В заявлении российское дипломатическое ведомство особо отметило, что данная бравада ультрарадикалов происходит при полном попустительстве нынешних киевских властей и идет в разрез с демократическими институтами Европы, куда, вот уже как четыре года, так стремится Незалежная.

"Призываем власти Украины придерживаться Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Перестать проводить русофобскую политику, замешанную на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка", — говорится в сообщении.

Как сообщал ранее сайт кр.ru, ряд ультранационалистических украинских группировок и движений, среди которых ВО «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенный в России "Правый сектор", обратились к гражданам Незалежной с призывом блокировать 18 марта, в день выборов президента России, посольство в Киеве, а также генконсульства в Харькове, Одессе и Львове. Всех же пришедших проголосовать россиян будут проводить через своеобразный «коридор позора».