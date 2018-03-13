2018-03-13T12:46:50+03:00
В мире

Москва обеспокоена планами украинских националистов сорвать президентские выборы 18 марта

МИД России сделал официальное заявление, призвав Киев соблюдать элементарные международные нормы
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел России выступило с официальным заявлением, в котором выразило крайнюю обеспокоенность в связи с участившимися угрозами украинских нацрадикальных организаций сорвать процесс голосования на выборах президента РФ на территории Украины 18 марта.

Москве озабочены намерениями ряда украинских национал-радикальных организаций воспрепятствовать проведению 18 марта 2018 года в российских дипломатических и консульских учреждениях на территории Украины голосования по выборам президента Российской Федерации, путем проведения ряда провокаций как в отношении граждан РФ, так и диппредставительств страны", — отмечают в министерстве иностранных дел.

В заявлении российское дипломатическое ведомство особо отметило, что данная бравада ультрарадикалов происходит при полном попустительстве нынешних киевских властей и идет в разрез с демократическими институтами Европы, куда, вот уже как четыре года, так стремится Незалежная.

"Призываем власти Украины придерживаться Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Перестать проводить русофобскую политику, замешанную на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка", — говорится в сообщении.

Как сообщал ранее сайт кр.ru, ряд ультранационалистических украинских группировок и движений, среди которых ВО «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенный в России "Правый сектор", обратились к гражданам Незалежной с призывом блокировать 18 марта, в день выборов президента России, посольство в Киеве, а также генконсульства в Харькове, Одессе и Львове. Всех же пришедших проголосовать россиян будут проводить через своеобразный «коридор позора».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец
В ГД предложили законодательно утвердить понятие "информационная война"
Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть
100 тысяч болельщиков забронировали бесплатные билеты на поезда во время ЧМ-2018
Поклонники Олега Табакова несут цветы к МХТ имени Чехова в память об артисте
АЭС «Аккую» в Турции начнут строить уже в начале апреля 2018 года
Трансгендерам в России могут запретить менять пол в паспорте
Британия отказала России в доступе к материалам по делу Скрипаля
В Средиземное море отправился фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр"
Надежда Савченко нашлась в Страсбурге
Найден черный ящик разбившего в Непале пассажирского самолета
Лавров назвал отношения Джакарты и Москвы стратегическим партнерством
Путин назвал смерть Олега Табакова огромной утратой для всей России
Генштаб России готовит адекватный ответ в случае массированного ракетно-бомбового удара США по Дамаску
Бутылку с посланием от 2014 года обнаружили на Бермудах
США и Турция проследят за выводом курдских сил из Манбиджа