Лавров назвал отношения Джакарты и Москвы стратегическим партнерством

СЕГОДНЯ 13:08 2018-03-13T13:08:40+03:00

Главы МИД России и Индонезии на встрече в Джакарте в 2017 году Фото: REUTERS

Индонезия и Россия сотрудничают в торгово-экономической сфере, военно-технической и гуманитарной областях

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Отношения между Россией и Индонезией вышли на уровень стратегического партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наши страны сотрудничают в торгово-экономической сфере, военно-технической области, гуманитарной. В целом мы считаем, что наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства», - сказал Лавров на встрече с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По словам Лаврова, руководства стран регулярно поддерживают диалог на высшем и высоком уровнях. Лавров отметил активное участие РФ в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и выразил надежду на поддержку Индонезии по линии ООН. На встрече 13 марта в Москве министры собираются обсудить проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона и другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.

Как сообщал сайт kp.ru, в августе 2017 года Россия и Индонезия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, в том числе и в области противодействия идеологии радикального течения.