2018-03-13T13:10:40+03:00
Происшествия

Найден черный ящик разбившего в Непале пассажирского самолета

Ранее жертвами авиакатастрофы в Катманду стали 49 человек, еще 27 пострадали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Черный ящик разбившегося лайнера находится в хорошем состоянииЧерный ящик разбившегося лайнера находится в хорошем состоянииФото: REUTERS
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На месте крушения пассажирского самолета, который рухнул и загорелся во время посадки в Катманду, обнаружен черный ящик. Об этом сообщил начальник воздушной гавани Раджкумар Чхетри.

"Бортовой самописец восстановлен, мы сохранили его в целости", - сказал он.

Между тем, по данным агентства Reuters, расследование по факту авиакатастрофы продолжается. В Непал уже вылетели представители канадского производителя самолетов Bombardier, которые дадут свою оценку случившемуся.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 12 марта пассажирский самолет, летевший из столицы Бангладеша в Катманду, потерпел крушение рядом с Международным аэропортом им. Трибхувана и загорелся. По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 49 человек, еще 27 получили травмы.

Среди причин произошедшего рассматривается технический сбой на борту лайнера и ошибка экипажа. Так, пилоты должны зашли на посадку не с севера, как велели диспетчеры, а с северо-востока, в результате расположение для приземления оказалось неудачным.

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