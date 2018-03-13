В Средиземное море отправился фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр"

СЕГОДНЯ 13:26 2018-03-13T13:26:36+03:00

По данным флота, перед походом экипаж провел корабельные учения по различной тематике

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В Средиземное море отправился российский фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота, в состав которого входит корабль.

"В соответствии с планом ротации фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" взял курс из Севастополя на черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы). Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что перед походом моряки провели учения, отработав задачи по плаванию и маневрированию в районах высокого судоходства, артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, поражение условного противника при помощи комплекса "Калибр-НК", передает ТАСС.

В сентябре 2017 года "Адмирал Эссен" выпустил крылатые ракеты "Калибр" по объектам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) в районе Дейр-эз-Зора в Сирии.