2018-03-13T13:31:34+03:00
Общество

Трансгендерам в России могут запретить менять пол в паспорте

Соответствующую резолюцию подготовил Съезд родителей России, в Совфеде идею уже одобрили
Алексей КАРЕЛИН
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В США трансгендеры попросили разрешить им служить в армииВ США трансгендеры попросили разрешить им служить в армииФото: REUTERS
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В Совете федерации поддержали резолюцию Съезда родителей России о запрете для трансгендеров менять пол в официальных документах, в том числе и в паспорте. До апреля проект резолюции поступит в администрацию президента и профильные ведомства.

«Такая инициатива оправдана, я считаю, что родительское сообщество правильно бьет тревогу и акцентирует внимание на этом вопросе», - сказал глава соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский.

По его словам, отсутствие такого запрета может подорвать национальные ценности и традиции. Как объяснить ребенку, что «вдруг папа решил стать мамой», спрашивает Рязанский. Он отмечает, что ребенку из такой семьи придется туго в школе из-за постоянного внимания со стороны одноклассников, пишет РИА Новости.

Один из организаторов Съезда родителей России, прошедшего 10 марта, и руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова считает, что развитие движения трансгендеров приведет к узакониванию в России однополых браков. Операция меняет внешность, а пол изменить невозможно, говорит Леткова.

«Наше государство не должно вступать в такое же болото, в какое попала Европа, которая пошла на поводу у таких людей», - заявила Леткова в беседе с RT. Как писал сайт kp.ru, в США уже в пять лет ребенок может решить, быть ему мальчиком или девочкой.

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