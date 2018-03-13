2018-03-13T13:43:33+03:00
Спорт

100 тысяч болельщиков забронировали бесплатные билеты на поезда во время ЧМ-2018

В топ стран помимо России вошли Колумбия, Китай и США
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В топ стран по числу бронирований помимо России вошли Колумбия, Китай и США.В топ стран по числу бронирований помимо России вошли Колумбия, Китай и США.Фото: REUTERS
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Во вторник, 13 марта, были обнародованы данные по числу забронированных бесплатных билетов для фанатов во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Как оказалось, уже более 100 тысяч человек забронировали себе места на поездах, которые будут курсировать во время турнира.

- После России в топ-3 стран вошли: Колумбия, Китай и США. в число стран, откуда болельщики бронируют билеты входят такие, как Англия, Япония и даже такие, как Белиз, Свазиленд, Оман, Замбия и Люксембург, - заявил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» Кирилл Поляков.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу, напомним, пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах. Соревнования откроются поединком между командами России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники".

Напомним, что ранее сайт kp.ru уже писал о том, как получить паспорт болельщика и бесплатный проезд на поезде во время чемпионата мира по футболу 2018.

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