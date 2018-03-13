2018-03-13T13:43:25+03:00
Утраты

Поклонники Олега Табакова несут цветы к МХТ имени Чехова в память об артисте

Также актера вспоминают на малой родине, в Саратове, где ему при жизни поставили памятник
Екатерина БОЛГОВА
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Олег ТабаковОлег ТабаковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Во вторник, 13 марта, поклонники актера Олега Табакова несут цветы к театру МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он был. Напомним, Табаков скончался накануне на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

К столичному театру москвичи и гости города приносят цветы, а также зажигают там свечи. На малой родине Табакова, в Саратове, также вспоминают актера, принося цветы к памятнику его героям.

Актер театра и кино, режиссера, педагог, народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после долгой болезни. Он руководил МХТ имени Чехова и театром-студией "Табакерка".

Ране стало известно, что церемония прощания с Олегом Табаковым состоится в МХТ имени Чехова в четверг, 15 марта. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Олег Табаков: запомним его таким.Талантливый режиссер и актер множества ярких ролей — Олег Павлович Табаков скончался 12 марта, на 83 году жизни

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