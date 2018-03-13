Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть

СЕГОДНЯ 13:49 2018-03-13T13:49:53+03:00

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Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах выяснили, что физические нагрузки менее эффективны, чем сбалансированное питание. По мнению экспертов, винодельных пропорций можно достичь только благодаря употреблению в пищу продуктов с низким содержанием жиров и калорий.

Чтобы прийти к такому выводу специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах. Для опыта были отобраны несколько групп грызунов в возрасте от шести месяцев до двух лет. Одни животные сидели на диете с высоким содержанием жиров, а другие – с низким. При этом более старым мышкам давали корм с малым содержанием калорий или обеспечивали доступ к беговому колесу, пишут «Дни.ру».

Эксперимент показал, что главными виновниками ожирения являются клетки иммунной системы (макрофаги). Они участвуют в разрушении и поглощении инородных агентов и погибших клеток. При этом у мышей, которые употребляли низкокалорийную пищу количество этих клеток снижалось, а у тех, которые вели более активный образ жизни, - нет, пишет сайт argumenti.ru.

При этом ученые добавили, что правильное питание помогло мышам не только поддерживать нормальный вес, но и способствовало сохранению молодости.