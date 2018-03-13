В ГД предложили законодательно утвердить понятие "информационная война"

СЕГОДНЯ 13:52 2018-03-13T13:52:58+03:00

С такой инициативой выступил председатель комитета нижней палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил законодательно закрепить понятие "информационная война".

Такая инициатива была озвучена на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в причастности к которому Великобритания бездоказательно обвиняет Москву и уже готовит в ее отношении ряд санкций.

"Нам стоит занять более жесткую позицию и начать с законодательного закрепления понятия "информационная война". МИД России на основании результатов парламентского или иного расследования смог бы объявлять ту или иную страну находящейся в состоянии "информационной войны против России", - цитирует ТАСС Дегтярева.

Депутат подчеркнул, что закрепленное понятие также может использоваться при расследовании преступлений против россиян или рассмотрении обвинений в их отношении. Кроме того, объявление состояния информационной войны с каким-либо государством может повлечь введение ограничительных мер.

Ранее сайт kp.ru побеседовал с дипломатом и писателем Геннадием Кудием и узнала, как изменилась информационная война со времен Первой мировой.