2018-03-13T14:12:01+03:00
Утраты

Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны Олега Табакова пройдут 15 марта
Алексей КАРЕЛИН
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Похороны Табакова пройдут предположительно в 15:00.Похороны Табакова пройдут предположительно в 15:00.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российского актера и режиссера, бывшего директора МХТ имени Антона Чехова Олега Табакова похоронят на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с другим известным артистом Центрального академического театра Российской армии - Владимиром Зельдиным. В этом же ряду покоятся народный художник СССР Илья Глазунов и народный артист СССР Леонид Броневой.

Похороны пройдут предположительно в 15:00 15 марта. Как сообщает ФАН, панихиду организуют администрации двух театров: МХТ имени Антона Чехова и театра под управлением Олега Табакова.

Олег Табаков скончался около 16:00 12 марта в Московской первой градской больнице имени Пирогова. Артисту было 82 года. В больнице он находился с конца ноября 2017 года с диагнозом сепсис и воспалением легких, передает сайт kp.ru. Временно исполняющим обязанности директора МХТ имени Чехова станет первый заместитель художественного руководителя Юрий Кравец, рассказали в Минкульте.

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С 27 ноября Олега Табаков находился в Первой градской больнице. Информация о его самочувствии приходила противоречивая. Даже его сыновья – Антон и Павел, отбиваясь от журналистов, говорил разное. Один, что у отца воспаление легких, другой, что проблемы с зубами (подробности)

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