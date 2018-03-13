В Генштабе заявили, что на космодроме Плесецк готовятся к новому испытанию "Сармата"

СЕГОДНЯ 14:28 2018-03-13T14:28:57+03:00

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил, что Минобороны приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса

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На космодроме Плесецк готовятся к очередному испытанию новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат".

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что характеристики "Сармата" превосходят все существующие типы межконтинентальных баллистических ракет. При весе более 200 тонн ракета имеет укороченный активный участок полета, имеет повышенные возможности по преодолению противоракетной обороны,а также способна нести тяжелые боезаряды и огромной мощности.

По словам Герасимова, первый пуск ракеты "Сармат" прошел в конце декабря 2017 года, передает ТАСС.

Напомним, 1 марта, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны совместно с военными предприятиями начало испытания нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой"Сармат".