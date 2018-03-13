В Марселе арестован россиянин, участвовавший в беспорядках на Евро-2016

СЕГОДНЯ 14:42 2018-03-13T14:42:47+03:00

Матч между сборными России и Англии в 2016 году сопровождался массовыми беспорядками Фото: REUTERS

Мужчину обвиняют в том, что он до полусмерти избил английского болельщика

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Российский болельщик, обвиняемый в избиении англичанина во время беспорядков на чемпионате Европы по футболу 2016 года, был арестован в Марселе. Такое решение во вторник, 13 марта, принял французский суд после рассмотрения соответствующего дела.

"Россиянин, который 6 июня 2016 года в день матча между сборными Англии и РФ до полусмерти избил английского болельщика, предстал перед судом в Марселе. Ему предъявлено обвинение в "умышленном насилии в общественном месте с применением оружия, следствием чего стала постоянная нетрудоспособность потерпевшего", - передает газета La Provence.

По данным издания, 31-летний москвич уже признал факт нанесения ударов жителю Портсмута Эндрю Бэйчу. Между тем, в полиции утверждают, что в ходе драки россиянин использовал не только кулаки, но и ноги, а также стул.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что болельщик был задержан 22 февраля в аэропорту Мюнхена по запросу французских правоохранителей. Фанат держал путь в Бильбао на один из матчей Евролиги.