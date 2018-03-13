В Марселе арестован россиянин, участвовавший в беспорядках на Евро-2016
Российский болельщик, обвиняемый в избиении англичанина во время беспорядков на чемпионате Европы по футболу 2016 года, был арестован в Марселе. Такое решение во вторник, 13 марта, принял французский суд после рассмотрения соответствующего дела.
"Россиянин, который 6 июня 2016 года в день матча между сборными Англии и РФ до полусмерти избил английского болельщика, предстал перед судом в Марселе. Ему предъявлено обвинение в "умышленном насилии в общественном месте с применением оружия, следствием чего стала постоянная нетрудоспособность потерпевшего", - передает газета La Provence.
По данным издания, 31-летний москвич уже признал факт нанесения ударов жителю Портсмута Эндрю Бэйчу. Между тем, в полиции утверждают, что в ходе драки россиянин использовал не только кулаки, но и ноги, а также стул.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что болельщик был задержан 22 февраля в аэропорту Мюнхена по запросу французских правоохранителей. Фанат держал путь в Бильбао на один из матчей Евролиги.