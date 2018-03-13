Лавров предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии

СЕГОДНЯ 14:52 2018-03-13T14:52:24+03:00

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Глава МИД России Сергей Лавров предупредил США, что их ждут самые тяжелые последствия, если Штаты нанесут удары по правительственным войскам Сирии. Об этом министр заявил 13 марта на пресс-конференции.

Лавров напомнил об ударе американцев по сирийской авиабазе Шайрат в апреле 2017 года. Так США ответили на поступившую к ним информацию о применении химического оружия в Хан-Шейхуне. Россия хотела проверить эти сведения и согласилась помочь американским экспертам попасть на место происшествия, но Штаты проявили инициативу и без соответствующего решения Совета безопасности ООН нанесли удар по аэродрому.

«Это информация, которую мы уже несколько раз доводили до наших американских партнеров и напрямую, и через СМИ и которая вообще игнорируется. Поэтому если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми», - сказал Лавров.

Лавров акцентировал внимание постпреда США при ООН Никки Хейли на том, что «безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН» - это одно, а соблюдать международные договоренности - другое. Как передавал сайт kp.ru, Хейли заявила, что Вашингтон готов применить силы, если это потребуется в Сирии.