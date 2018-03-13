Лавров предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил США, что их ждут самые тяжелые последствия, если Штаты нанесут удары по правительственным войскам Сирии. Об этом министр заявил 13 марта на пресс-конференции.
Лавров напомнил об ударе американцев по сирийской авиабазе Шайрат в апреле 2017 года. Так США ответили на поступившую к ним информацию о применении химического оружия в Хан-Шейхуне. Россия хотела проверить эти сведения и согласилась помочь американским экспертам попасть на место происшествия, но Штаты проявили инициативу и без соответствующего решения Совета безопасности ООН нанесли удар по аэродрому.
«Это информация, которую мы уже несколько раз доводили до наших американских партнеров и напрямую, и через СМИ и которая вообще игнорируется. Поэтому если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми», - сказал Лавров.
Лавров акцентировал внимание постпреда США при ООН Никки Хейли на том, что «безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН» - это одно, а соблюдать международные договоренности - другое. Как передавал сайт kp.ru, Хейли заявила, что Вашингтон готов применить силы, если это потребуется в Сирии.