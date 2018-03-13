2018-03-13T14:54:51+03:00
В мире

В Канаде бельгийского монарха встретили флагом ФРГ

Протокольные службы оконфузились во время визита короля Филиппа его супруги Матильды в Оттаву
Денис СУХОВ
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Фото: twitter.com/WDehandschutterФото: twitter.com/WDehandschutter
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Канадские протокольные службы перепутали бельгийский с немецким во время официального визита короля Бельгии Филиппа в Оттаву. Об этом сообщили местные СМИ.

В рамках поездки монарх и его супруга Матильда должны были посадить клен в парке Оттавы. Место для дерева было отведено в нескольких метрах от клена, посаженного в 1977 ныне покойным королевой Бельгии Фабиолой.

Однако по прибытии королевской четы обнаружилось, что посаженное Фабиолой дерево отмечено канадским и немецким флагами.

«Когда бельгийские журналисты указали канадцам на ошибку, те поняли и быстро исправили ее», - написал по этому поводу журналист бельгийской газеты Nieuwsblad Вим Дехандшуттер.

В свою очередь канадская телерадикорпорация добавляет, что глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс остался отнюдь не в восторге от протокольного конфуза.

Флаги Бельгии и Германии состоят из одинаковых цветов — черного, красного и желтого. Однако на бельгийском государственном символе полосы расположены фертикально, а на немецком — горизонтально.

Отмечается, что в ходе визита король и королева Бельгии должны также посетить Торонто и Монреаль.

В Канаде бельгийского монарха встретили флагом ФРГ.Протокольные службы оконфузились во время визита короля Филиппа его супруги Матильды в Оттаву

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