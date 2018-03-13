Глава МИД Турции: отношения с США находятся в точке разрыва

СЕГОДНЯ 14:56 2018-03-13T14:56:24+03:00

По словам Мевлюта Чавушоглу, Вашингтон не держит своих обещаний и постоянно врет

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Отношения Турции с США находятся в точке разрыва, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Народ Турции очень негативно относится к США, потому что они не держат свое слово, постоянно врут. Отношения между нашими странами находятся в точке разрыва», - сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, чтобы не допустить разрыва отношений двух стран, в феврале создали рабочие группы по урегулированию.

«И для того, чтобы этого окончательно не произошло, были созданы в феврале рабочие группы. И мы поставили условие: если вы опять не будете соблюдать ни одно свое слово, то мы не будем больше терпеть», — добавил турецкий министр.

Он отметил, что это касается и вопроса поставок американского оружия курдским формированиям в Сирии, передает РИА Новости.