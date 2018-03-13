Глава МИД Турции: отношения с США находятся в точке разрыва
Отношения Турции с США находятся в точке разрыва, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
«Народ Турции очень негативно относится к США, потому что они не держат свое слово, постоянно врут. Отношения между нашими странами находятся в точке разрыва», - сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.
По его словам, чтобы не допустить разрыва отношений двух стран, в феврале создали рабочие группы по урегулированию.
«И для того, чтобы этого окончательно не произошло, были созданы в феврале рабочие группы. И мы поставили условие: если вы опять не будете соблюдать ни одно свое слово, то мы не будем больше терпеть», — добавил турецкий министр.
Он отметил, что это касается и вопроса поставок американского оружия курдским формированиям в Сирии, передает РИА Новости.