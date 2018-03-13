У здания британского парламента обнаружен второй подозрительный пакет
Второй за сутки подозрительный сверток был обнаружен около здания британского парламента. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося проводится расследование. Такое заявление сделали в пресс-службе местной полиции.
Между тем, по данным издания Reuters, к зданию парламента уже выехали специалисты, которые займутся исследованием подозрительного пакета. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что посылка с подозрительным веществом поступила в здание законодательного органа в Лондоне в понедельник, 12 марта. В результате правоохранители выяснили, что сверток был абсолютно безвреден.
Между тем, аногичный случай уже происходил в середине февраля этого года. Тогда подозрительный предмет был найден в коридоре здания парламента.