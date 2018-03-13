У здания британского парламента обнаружен второй подозрительный пакет

СЕГОДНЯ 15:03 2018-03-13T15:03:38+03:00

В рамках расследования инцидента на место были вызваны специалисты

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Второй за сутки подозрительный сверток был обнаружен около здания британского парламента. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося проводится расследование. Такое заявление сделали в пресс-службе местной полиции.

Между тем, по данным издания Reuters, к зданию парламента уже выехали специалисты, которые займутся исследованием подозрительного пакета. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что посылка с подозрительным веществом поступила в здание законодательного органа в Лондоне в понедельник, 12 марта. В результате правоохранители выяснили, что сверток был абсолютно безвреден.

Между тем, аногичный случай уже происходил в середине февраля этого года. Тогда подозрительный предмет был найден в коридоре здания парламента.