Путин прибыл в Дагестан с рабочим визитом

СЕГОДНЯ 15:15 2018-03-13T15:15:24+03:00

В Махачкале у президента России запланирована встреча с общественными представителями республики

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Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Махачкале Путин должен встретиться в представителями общественности республики

"Позднее он также проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана", - добавил представитель Кремля.

Между тем, напомним, что в последний раз Путин был в Дагестане в феврале 2008 года. Тогда в ходе своей рабочей поездки он посетил несколько северокавказских воинских частей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале этого года в республике была создана специальная комиссия, состоящая из московских силовиков, которые выявили крупные хищения и арестовали ряд высокопоставленных должностных лиц. Президент РФ подчеркнул, что такая борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена.