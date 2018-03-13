Путин прибыл в Дагестан с рабочим визитом
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Дагестан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в Махачкале Путин должен встретиться в представителями общественности республики
"Позднее он также проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана", - добавил представитель Кремля.
Между тем, напомним, что в последний раз Путин был в Дагестане в феврале 2008 года. Тогда в ходе своей рабочей поездки он посетил несколько северокавказских воинских частей.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале этого года в республике была создана специальная комиссия, состоящая из московских силовиков, которые выявили крупные хищения и арестовали ряд высокопоставленных должностных лиц. Президент РФ подчеркнул, что такая борьба с коррупцией в Дагестане будет продолжена.