2018-03-13T15:23:12+03:00
В мире

Евросоюз включил спиннеры в список в число потенциально опасных товаров

Отмечается, что мелкие детали игрушки могут навредить маленьким детям в случае проглатывания
Денис СУХОВ
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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Евросоюз составил список потенциальных для пользователей товаров, в число которых включил и спиннеры. Об этом говорится в докладе за 2017 год, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции.

Отмечается, что спиннеры могут представлять угрозу для маленьких детей, особенно модели с подсветкой. Проглатывание ребенком пуговичной батареи от такого устройства вызовет ожоги пищевода и кишечника. Опасность также представляют мелкие легко отделяемые детали игрушки.

Спиннер представляет собой вращающуюся игрушку с одной осью, которую пользователь фиксирует пальцами. Для запуска достаточно легкого касания, конструкция сбалансирована таким образом, чтобы как можно дольше сохранять свободное вращение. Предполагается, что устройство оказывает успокаивающее действие и помогает справиться со стрессом.

На фоне роста популярности спиннеров в прошлом году, Роспотребнадзор также также опубликовал рекомендации касательно этих игрушек. Эксперты ведомства установили, что они не вредят психике ребенка, однако мелкие детали могут быть опасны для детей дошкольного возраста.

Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует приобретать спиннеры с рук, а также призывает при покупке обращать внимание на резкий запах изделия или издаваемый им повышенный шум — для качественных спиннеров это не характерно.

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