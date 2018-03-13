2018-03-13T15:25:44+03:00
Политика

Участок для голосования на выборах президента России откроется в карликовой Андорре

Раньше россиянам, оказавшимся в европейском княжестве-анклаве, приходилось ехать голосовать в испанскую Барселону
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российские граждане, что находятся за рубежом, имеют все возможности проголосовать на выборах президента России как 18 марта, так и досрочно. Избирательные участки открыты в почти каждой стране земного шара. Не стало исключением и такое карликовое государство, как Андорра. Избирательный участок в ходе выборов президента России 18 марта впервые будет открыт в этой европейской стране-анклаве. Об этом поведал посол России в Испании Юрий Корчагин.

Со слов дипломата, раньше всем россиянам, кто волею случая находился в день голосования в Андорре, приходилось держать путь в испанскую Барселону. Теперь же сделать свой выбор можно будет без планирования многокилометровой поездки.

"Раньше у россиян были трудности с логистикой. Приходилось ехать за 200 километров. Теперь же впервые будет открыт участок в Андорре, в самом княжестве. Исходим из того, что этот первый опыт будет позитивным", - поделился Корчагин.

Кроме того, как рассказал посол России в Испании, россияне продолжают активное досрочное голосование. "На сегодня мы провели уже восемь досрочных голосований: в Аликанте, Леоне, Малаге, Марбелье, Валенсии, Сан-Себастьяне, Альмерии, на Балеарских островах, предстоит еще одно в городе Виго, - рассказал дипломат, отметив, что к настоящему дню в Испании уже проголосовало досрочно 1288 россиян, сообщает ТАСС.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта. На президентское кресло претендуют восемь кандидатов. Среди которых действующий президент страны Владимир Путин, для которого нынешняя президентская компания уже четвертая по счету.

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