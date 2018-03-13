2018-03-13T15:39:15+03:00
В мире

Чавушоглу: Отношения Турции с Западом не являются альтернативой партнерству с Россией

Анкара нацелена на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества как с Москвой
Денис СУХОВ
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Глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуГлава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Партнерство Турции с Россией не является альтернативой отношениям с ЕС и НАТО, они являются следствием долгосрочной политики по выстраиванию стабильного стратегического партнерства с Москвой.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи со студентами МГИМО в Москве.

«Наши отношения с Западом, или же наши отношения с НАТО, или же наше, может быть, в будущем членство в Евросоюзе ни в коем случае не является нашей альтернативой нашим отношениям с РФ», - заявил министр.

Также, по его словам, «если идти от обратного, то отношения с РФ для нас также не альтернатива для наших отношений с ЕС. Мы видим это как две стороны одного целого».

«Мы не строим отношения, исходя из сиюминутной ситуации — нам нужны долгосрочные стабильные стратегические партнерства. И мы с РФ развиваем такое стратегическое партнерство», - подчеркнул Чавушоглу.

Как сообщал ранее сайт «КП», накануне Анкара анонсировала проведение 4 апреля в Стамбуле трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран по проблематике сирийского урегулирования. Днем ранее, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участиt в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества.

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