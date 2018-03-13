2018-03-13T15:40:17+03:00
Происшествия

При взрыве газа в котельной в Подмосковье пострадали два человека

Отключения потребителей от теплоснабжения не последовало
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрыв в котельной не привел к возникновению пожараВзрыв в котельной не привел к возникновению пожараФото: Олег УКЛАДОВ
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В одной из котельных подмосковного города Орехово-Зуево произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента пострадали двое работников, которые были доставлены в больницу.

По данным Главного управления МЧС России по Московской области, разрушение четвертого газового котла произошло во вторник утром во время проведения пуско-наладочных работ. Вероятной причиной случившегося могло стать нарушение техники безопасности.

Между тем, уточняется, что взрыв не спровоцировал обрушение стен и возгорание. Отключения потребителей от теплоснабжения также не последовало, передает телеграм-канал МЧС МО.

В ликвидации последствий инцидента были задействованы 10 единиц техники и 31 человек, в том числе 10 сотрудников экстренных служб.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в конце марта в результате взрыва газа в частном доме в Омской области погибли пятеро детей.

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