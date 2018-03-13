При взрыве газа в котельной в Подмосковье пострадали два человека
В одной из котельных подмосковного города Орехово-Зуево произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента пострадали двое работников, которые были доставлены в больницу.
По данным Главного управления МЧС России по Московской области, разрушение четвертого газового котла произошло во вторник утром во время проведения пуско-наладочных работ. Вероятной причиной случившегося могло стать нарушение техники безопасности.
Между тем, уточняется, что взрыв не спровоцировал обрушение стен и возгорание. Отключения потребителей от теплоснабжения также не последовало, передает телеграм-канал МЧС МО.
В ликвидации последствий инцидента были задействованы 10 единиц техники и 31 человек, в том числе 10 сотрудников экстренных служб.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в конце марта в результате взрыва газа в частном доме в Омской области погибли пятеро детей.