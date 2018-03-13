В Госдуме назвали дело Скрипаля большой провокацией

СЕГОДНЯ 15:52 2018-03-13T15:52:28+03:00

В начале марта бывший полковник ГРУ и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает дело об отравлении в Британии российского перебежчика Сергея Скрипаля большой провокацией.

- Нет ничего удивительного, что заявление Мэй по отравлению Скрипаля было скоординировано с США. Абсолютно те же шаблоны и подходы по деформации образа России - бездоказательные и голословные обвинения во всех грехах сразу - от Украины до Сирии. Американцы с успехом экспортируют свой любимый политический прием «хвост виляет собакой». Это все звенья большой провокации, целью которой может быть как отвлечение от собственных внутриполитических проблем и очевидных провалов, так и продолжение линии по сдерживанию России, особенно на фоне последних дней кампании по выборам президента, - отреагировал парламентарий на обвинения Запада.

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что экс-сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок» и предъявила России ультиматум - до вечера вторника дать ответ.

А глава МИД РФ Сергей Лавров вновь потребовал предоставить доступ к веществу, чтобы его проанализировали российские эксперты: "Прежде чем ставить ультиматумы, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву".