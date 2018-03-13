Генпрокуратура РФ готова к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипаля"

СЕГОДНЯ 15:58 2018-03-13T15:58:36+03:00

Генпрокуратура РФ готова к сотрудничеству с Лондоном по "делу Скрипаля" Фото: REUTERS

По словам первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана, российское ведомство пока не получала никаких просьб о правовой помощи из Лондона

Изменить размер текста: A A

Заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что Генеральная прокуратура России готова к сотрудничеству с Великобританией по расследованию дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Генпрокуратура России всегда готова к любому сотрудничеству на нормативно-правовой базе, имеющейся в международных отношениях", - сказал Буксман.

Он отметил, что обвинения о возможной причастности российской стороны к покушению на убийство Скрипаля пока не подкреплены доказательствами.

"Пока это политизированные обвинения. Как всегда во всем виновата Россия. Без всякого расследования", - добавил зампрокурора.

По его словам, Генеральная прокуратура РФ пока не получала никаких просьб о правовой помощи из Великобритании, передает "Интерфакс".

Напоним, 5 марта работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом у торгового центра в Солсбери. Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили двух человек, разработано в России. По ее словам, "данное вещество входит в группу нейропаралитических газов "Новичок".