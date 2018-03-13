2018-03-13T15:58:36+03:00
В мире

Генпрокуратура РФ готова к сотрудничеству с Великобританией по "делу Скрипаля"

По словам первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана, российское ведомство пока не получала никаких просьб о правовой помощи из Лондона
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Генпрокуратура РФ готова к сотрудничеству с Лондоном по "делу Скрипаля"Генпрокуратура РФ готова к сотрудничеству с Лондоном по "делу Скрипаля"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что Генеральная прокуратура России готова к сотрудничеству с Великобританией по расследованию дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Генпрокуратура России всегда готова к любому сотрудничеству на нормативно-правовой базе, имеющейся в международных отношениях", - сказал Буксман.

Он отметил, что обвинения о возможной причастности российской стороны к покушению на убийство Скрипаля пока не подкреплены доказательствами.

"Пока это политизированные обвинения. Как всегда во всем виновата Россия. Без всякого расследования", - добавил зампрокурора.

По его словам, Генеральная прокуратура РФ пока не получала никаких просьб о правовой помощи из Великобритании, передает "Интерфакс".

Напоним, 5 марта работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом у торгового центра в Солсбери. Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили двух человек, разработано в России. По ее словам, "данное вещество входит в группу нейропаралитических газов "Новичок".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Каир
«Горыныч», «Кракен» и «Нежданчик»: На сайте Минобороны РФ выбирают названия для новейших вооружений
Трамп намерен обсудить с Мэй дело об отравлении Скрипаля
Симоньян ответила на призыв британских парламентариев ограничить работу RT
Эйфелеву башню могут перекрасить
Политолог-американист: увольнение Тиллерсона было ожидаемо
Белый дом объяснил отставку госсекретаря США Тиллерсона
Новый глава американского Госдепа выступил с первым официальным заявлением
"Почта России" внедрит программу по борьбе с воровством
Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
«Газпром» пояснил выгоду от расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Тиллерсон не знал о намерении Трампа уволить его с поста госсекретаря
Банк России намерен разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге
«Ночь выборов» будет дважды в час сообщать о ходе наблюдения за голосованием
Генштаб ВС Турции заявил, что сирийский Африн находится в окружении
В результате пожара на украинском полигоне погиб один военнослужащий
Фильм «Довлатов» собрал больше 115 млн рублей за две недели
Путин проинспектирует строящийся Крымский мост и новый комплекс аэропорта Симферополя