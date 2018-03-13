Украина готова помочь Великобритании в расследовании «дела Скрипаля»

СЕГОДНЯ 16:13 2018-03-13T16:13:42+03:00

Об этом заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов помочь Лондону в расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна Россия. По ее словам, для отравления был использован нервно-паралитический газ класса "Новичок". При этом не были приведены доказательства.

"Мы солидарны с нашими союзниками и готовы работать вместе с ними", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что "следы отравления в Великобритании ведут в Россию".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в причастности к отравлению Скрипаля "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации.

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.