Володин: Москва ответит симметрично, если Лондон введёт ограничения в отношении RT

СЕГОДНЯ 16:21 2018-03-13T16:21:21+03:00

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Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин высказал консолидированную позицию российского парламента в ответ на призывы высшего руководства Великобритании ограничить или вовсе лишить эфира российский телеканал RT, считая, что с его помощью якобы, Москва ведет скрытую пропаганду.

«Исходим из того, что здесь нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования наших российских СМИ на территории Великобритании. Но если по этому пути представители власти Великобритании пойдут, то, конечно, мы будем продумывать зеркальные ответы. И однозначно сделаем это», — сообщил глава нижней палаты парламента.

По словам Володина, в настоящее время данный вопрос подробно изучается и прорабатывается ряд ответных мер. Кроме того, Госдумой готовится официальное заявление по данному вопросу, в связи с обвинениями со стороны британских властей.

Во время выступления в парламенте 13 марта премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, ряд британских парламентариев выступили с призывом ограничить сетку вещания российского канала RT. Особо горячие головы призвали и вовсе отобрать у российского медиа лицензию. На что сама премьер заявила, что данный вопрос необходимо обсудить с представителями всех политических партий в британском парламенте в среду 14 марта.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта без сознания в британском Солсбери. В настоящее время оба пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. 12 марта Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Однако, каких либо доказательств британская сторона в причастности России к произошедшему так и не представила.