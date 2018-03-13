«Ночь выборов» будет дважды в час сообщать о ходе наблюдения за голосованием

СЕГОДНЯ 16:47 2018-03-13T16:47:47+03:00

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Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов 2018. Life» планирует информировать о ходе наблюдения за выборами президента РФ. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

- Если вы хотите знать, как проходят выборы в стране, какие есть сообщения о нарушения, как эти сообщения подтверждаются или опровергаются, как решаются различные проблемы, это все будет на этой площадке «Ночь выборов» во время включений «Национального общественного мониторинга», - пояснил эксперт. Информация от наблюдателей будет предоставляться два раза в час, когда планируется проводить включать в прямой эфир представителей ассоциации в регионах и международных наблюдателей.