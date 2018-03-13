«Газпром» пояснил выгоду от расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Расторжение газовых контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» позволит российской компании избежать будущих штрафов за транзит почти 110 млрд кубометров газа в год. Об этом рассказал на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Расторжение контрактов сэкономит миллиарды долларов, уверен Миллер. Он напоминает, что Украина после решения Стокгольмского арбитража о выплате «Нафтогазу» $2,6 млрд заявила о намерении взыскать с «Газпрома» дополнительные штрафы до конца действия контракта - за предстоящие 2018-2019 годы, передает РИА Новости.
Расторжение контрактов на поставку и транзит газа займет 1,5-2 года, сказал Миллер.
Медведев поддержал действия «Газпрома» и подчеркнул, что данный вопрос - дело сугубо двух компаний. Использовать здесь политические инструменты давления неправильно, считает Медведев, припомнив комментарии из ЕС и Госдепа США касательно газового спора, пишет RT.