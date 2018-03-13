Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

СЕГОДНЯ 17:03 2018-03-13T17:03:31+03:00

Незалежная, вслед за биатлонными сборными Чехии и США, отказалась от участия в соревнованиях в России

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Украинские биатлонисты не примут участие в российском этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет с 22 по 25 марта в Тюмени. Об этом 13 марта сообщил министр спорта Украины Игорь Жданов.

"Сегодня на совещании обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону. Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал Жданов на своей странице в Facebook.

Со слов украинского министра, решение было принято по результатам встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Кроме того, вторая сборная Украины пропустит и этап Кубка IBU, который пройдет в России с 13 по 17 марта в Ханты-Мансийске.

Российский этап Кубка мира по биатлону в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта и станет завершающим соревнованием для «стреляющих лыжников» в этом сезоне. По его итогам будет определен обладатель «Хрустального глобуса».

Ранее несколько стран отказались от участия у соревновании, связывая свой бойкот напрямую с неоднократными обвинениями в адрес российских спортсменов в систематическом употреблении допинга. В частности, биатлонные команды Чехии, США и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ранее отказались участвовать на этапе Кубка мира в Тюмени.

В тоже время признанные гранды биатлонного спорта призвали всех спортсменов не идти на поводу у эмоций, приехать в Тюмень и показать все на что способны. Против бойкота выступил пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, чемпионка мира из Финляндии Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер, а также вся сборная Норвегии по биатлону.