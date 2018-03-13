"Почта России" внедрит программу по борьбе с воровством
"Почта России" приняла и подготовила к внедрению программу по борьбе с воровством на предприятиях компании. Такое заявление сделал генеральный директор оператора Николай Подгузов в ходе пресс-конференции.
По его словам, первые результаты данной программы можно будет наблюдать уже в 2018 году. Так планируется существенно снизить количество инцидентов с воровством.
"Я считаю наша первоочередная задача - каждое такого рода преступление не оставлять безнаказанным", - цитирует ТАСС Подгузова.
Между тем, отметим, что в "Почте России" неоднократно фиксировались случаи крупного и мелкого воровства.
Так, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в декабре прошлого года сотрудницу почтового отделения уличили в хищении золотых украшений из посылок, а в конце 2016-го жительница Муромской области получила вместо маникюрного набора коробку булыжников.