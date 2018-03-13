2018-03-13T17:31:53+03:00
Политика

Симоньян ответила на призыв британских парламентариев ограничить работу RT

Ранее в Лондоне предложили лишить российский телеканал вещательной лицензии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Фото: Russia TodayГлавный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Фото: Russia Today
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что британские власти давно искали повод для ограничения деятельности телеканала в стране, однако Россия не оставит такие действия без ответа.

"Май диар френдз! Хайли лайкли Великобритания отнимет у нас лицензию на вещание. Давно искали повод, вот нашли. Хайли лайкли Россия ответит зеркально. Хайли лайкли после этого британцы обвинят Россию в политических репрессиях против свободных СМИ. Ч. т. д.", - цитирует ее слова телеканал RT.

Отметим, что именно фразой "highly likely" ("весьма вероятно"), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй описала возможную "причастность" Москвы к инциденту с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Между тем, никаких доказательств своих слов политик так и не представила.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что ряд британских парламентариев предложили правительству "пересмотреть" вещательную лицензию Russia Today, а также прекратить трансляцию телеканала в здании высшего законодательного органа. Между тем в руководстве самого СМИ такие действия назвали частью политической игры.

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