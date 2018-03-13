Трамп намерен обсудить с Мэй дело об отравлении Скрипаля

СЕГОДНЯ 17:47 2018-03-13T17:47:12+03:00

После этого власти США решат, обвинять в случившемся Россию или нет

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Президент США Дональд Трамп обсудит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй нашумевшее дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Во вторник, 13 марта, американские власти окончательно решат для себя обвинять в причастности к случившему Россию или нет.

Между тем, по мнению самого главы государства, именно Москва ответственна за покушение на убийство двойного агента, хотя никаких доказательств так и не было представлено.

"Мне кажется, это была Россия", - цитирует агентство Bloomberg Трампа.

Американский лидер подчеркнул, что в случае, если причастность Москвы к отравлению экс-полковника нервнопаралитическим веществом подтвердится, то отношения между нашими странами продолжат ухудшаться.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сама Мэй винит во всем именно РФ. Свои слова глава правительства объясняет тем, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, якобы является газом российского производства из серии "Новичок". При этом Лондон отказывается передавать его на ознакомление в Москву.