СЕГОДНЯ 18:27 2018-03-13T18:27:32+03:00

СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте Фото: REUTERS

В Дамаске не сомневаются, что террористы готовили готовили провокацию с применением отравляющих веществ

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Сирийские войска обнаружили опасные химические материалы на базе боевиков в населенном пункте Шейфуния в Восточной Гуте.

По данным агентства SANA, в ходе операции по зачистке поселка правительственные войска нашли подпольный цех террористов, в котором хранились хлорсодержащие отравляющие вещества, пригодные для создания химического оружия.

Утверждается, что боевики готовили «инсценировку с применением отравляющих веществ» по заказу своих «зарубежных покровителей».

Источники в военном командовании арабской республики еще 1 марта сообщили о планах террористических группировок осуществить провокацию с применением химического оружия вблизи позиций сирийской армии в Восточной Гуте.

«Боевикам поступило указание из-за рубежа применить боеприпасы с химическими веществами рядом с позициями сирийской армии, чтобы затем США, Великобритания и другие страны Запада возложили вину на Дамаск за использование химоружия против мирного населения», - рассказал источник агентства.

Как сообщал ранее сайт «КП», на фоне определенных успехов сирийской армии в Восточной Гуте, США внесли в СБ ООН проект новой резолюции о 30-дневном перемирии в регионе.

При этом американский постпред при ООН Никки Хейли подчеркнула, что Вашингтон готов нанести удары по сирийским войскам, если Совет Безопасности не сможет обеспечить прекращение огня.

В свою очередь в Минобороны РФ пообещали адекватный ответ на силовые действия США, которые поставят под угрозу жизни российских военнослужащих в Сирии.