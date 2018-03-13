Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны

СЕГОДНЯ 19:04 2018-03-13T19:04:44+03:00

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Представлявший Белоруссию на Евровидении в 2007 году выпускник российской «Фабрики звезд» певец Дмитрий Колдун дал прогноз относительно того какое место может занять на песенном конкурсе Евровидение-2018 российская исполнительница Юлия Самойлова.

По убеждению певца, композиция "I Won't Break" вполне соответствует чаяниям европейской публики. Однако сложная политическая обстановка в мире и постоянные нападки на Россию со стороны Запада могут не позволить Самойловой занять высокие строчки по итогам голосования зрителей и музыкального жюри.

"И с голосом все в порядке. Надеюсь, режиссеры номера правильно и корректно обыграют образ Юлии. Но на слишком высокое место я бы не рассчитывал. Евровидение не Олимпиада — нет объективных критериев оценки участника. Только субъектив. Можно быть лучшим для большинства, но все равно оказаться у разбитого корыта", - поделился своим мнением исполнитель.

Раскритиковал Колдун и видеоклип на песню "I Won't Break». Со слов белорусского певца, выступление Самойловой больше похоже на музыкальную открытку, чем на клип в современном понимании. Хотя, как считает певец, для конкурса этого вполне достаточно. - сообщают РИА Новости.

Музыкальный конкурс песни Евровидение-2018 пройдет в португальском Лиссабоне. Португалия впервые стала хозяйкой конкурса после победы своего певца Салвадора Собрала в прошлом году в Киеве. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором и выступит россиянка Юлия Самойлова, 10 мая, а финал - 12 мая.