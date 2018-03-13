2018-03-13T19:12:36+03:00
Происшествия

В США автобус со школьниками рухнул в ущелье

Водитель погиб, 45 человек тяжело пострадали
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Школьники из Channelview High School перед Disney World в Орландо накануне аварии. Фото: группа Channelview High School в ФейсбукеШкольники из Channelview High School перед Disney World в Орландо накануне аварии. Фото: группа Channelview High School в Фейсбуке
Изменить размер текста:

В округе Болдуин штата Алабама США туристический автобус со школьниками упал в ущелье глубиной около 15 метров. Водитель погиб, 45 человек госпитализировали в 10 больниц Алабамы и Флориды, дети находятся в критическом состоянии. В районе аварии шоссе перекрыли на несколько часов в обоих направлениях.

На место происшествия прибыли десятки машин полиции и «скорой помощи». Спасателям пришлось спускаться к автобусу на веревках. Некоторых пассажиров вырезали из деформированного автобуса, пишет The Washington Post.

В автобусе ехало 48 человек, пять из них были взрослыми, сообщает Fox News. Школьники из Channelview High School ехали домой из Хьюстона в Орландо, пишет News 5 со ссылкой на представителя компании-перевозчика First Class Tours. В компании сказали, что молятся за пострадавших, и сделают все от них зависящее, чтобы способствовать расследованию аварии.

За последних два года у компании произошло еще четыре автоаварии, одна из них с летальным исходом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»
Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео
Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге
Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны
ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку
СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте
Редактор National Geographic: журнал 130 лет был расистским изданием
Постпред РФ при ОЗХО призвал Лондон обратиться за консультацией к Москве по делу Скрипаля
«Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов в Каир
«Горыныч», «Кракен» и «Нежданчик»: На сайте Минобороны РФ выбирают названия для новейших вооружений
Трамп намерен обсудить с Мэй дело об отравлении Скрипаля
Симоньян ответила на призыв британских парламентариев ограничить работу RT
Эйфелеву башню могут перекрасить
Политолог-американист: увольнение Тиллерсона было ожидаемо
Белый дом объяснил отставку госсекретаря США Тиллерсона
Новый глава американского Госдепа выступил с первым официальным заявлением
"Почта России" внедрит программу по борьбе с воровством
Украина бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
«Газпром» пояснил выгоду от расторжения контрактов с «Нафтогазом»
Тиллерсон не знал о намерении Трампа уволить его с поста госсекретаря
Банк России намерен разработать механизм запрета на изменение договоров о залоге
«Ночь выборов» будет дважды в час сообщать о ходе наблюдения за голосованием
Генштаб ВС Турции заявил, что сирийский Африн находится в окружении
В результате пожара на украинском полигоне погиб один военнослужащий
Фильм «Довлатов» собрал больше 115 млн рублей за две недели
Путин проинспектирует строящийся Крымский мост и новый комплекс аэропорта Симферополя