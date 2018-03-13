В США автобус со школьниками рухнул в ущелье

СЕГОДНЯ 19:12 2018-03-13T19:12:36+03:00

Школьники из Channelview High School перед Disney World в Орландо накануне аварии. Фото: группа Channelview High School в Фейсбуке

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В округе Болдуин штата Алабама США туристический автобус со школьниками упал в ущелье глубиной около 15 метров. Водитель погиб, 45 человек госпитализировали в 10 больниц Алабамы и Флориды, дети находятся в критическом состоянии. В районе аварии шоссе перекрыли на несколько часов в обоих направлениях.

На место происшествия прибыли десятки машин полиции и «скорой помощи». Спасателям пришлось спускаться к автобусу на веревках. Некоторых пассажиров вырезали из деформированного автобуса, пишет The Washington Post.

В автобусе ехало 48 человек, пять из них были взрослыми, сообщает Fox News. Школьники из Channelview High School ехали домой из Хьюстона в Орландо, пишет News 5 со ссылкой на представителя компании-перевозчика First Class Tours. В компании сказали, что молятся за пострадавших, и сделают все от них зависящее, чтобы способствовать расследованию аварии.

За последних два года у компании произошло еще четыре автоаварии, одна из них с летальным исходом.