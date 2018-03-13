Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
13 марта совершил рабочую поездку в Дагестан и встретился с представителями местной общественности. Путин поддержал решительные меры в борьбе с коррупцией, которые сейчас предпринимают руководство Дагестана и силовые ведомства.
"Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути", — передал слова президента, адресованные его собеседникам, пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков добавил, на встрече в Махачкале Путин обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы. "Но куда-то и кому-то они же платят?" — задал риторический вопрос глава государства, который повис в воздухе и остался без ответа.
По словам Пескова, президент заверил жителей Дагестана, что поддержка региона федеральным центром будет продолжена. Однако призвал слезать с дотационной иглы. Как известно, Дагестан является одним из самых слаборазвитых регионов страны. И его внутренняя экономика регулярно датируется из госбюджета.