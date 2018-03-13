2018-03-13T21:36:14+03:00
Политика

Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана

Глава государства назвал коррупцию бедой многих регионов России
Евгений ЧЕРНЕНКО
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13 марта совершил рабочую поездку в Дагестан и встретился с представителями местной общественности. Путин поддержал решительные меры в борьбе с коррупцией, которые сейчас предпринимают руководство Дагестана и силовые ведомства.

"Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути", — передал слова президента, адресованные его собеседникам, пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков добавил, на встрече в Махачкале Путин обратил внимание жителей республики на то, что, например, из порядка 600 автозаправочных станций налоги платят лишь единицы. "Но куда-то и кому-то они же платят?" — задал риторический вопрос глава государства, который повис в воздухе и остался без ответа.

По словам Пескова, президент заверил жителей Дагестана, что поддержка региона федеральным центром будет продолжена. Однако призвал слезать с дотационной иглы. Как известно, Дагестан является одним из самых слаборазвитых регионов страны. И его внутренняя экономика регулярно датируется из госбюджета.

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