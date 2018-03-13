2018-03-13T20:48:12+03:00
Политика

Захарова: Ни одно британское СМИ не продолжит работу в России, если Лондон закроет RT

Ранее в парламенте королевства призвали ввести ограничительные меры против российского телеканала на фоне инцидента с отравлением Скрипаля
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ни одно британское СМИ не продолжит работу в России в случае, если Лондон введет ограничительные меры против телеканала RT. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сразу вам могу сказать: ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT», - сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Как сообщал сайт «КП», выступая перед парламентом в понедельник, британский премьер Тереза Мэй отчиталась о ходе следствия по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери. По словам главы кабмина, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

После этого британские парламентарии призвали ограничить работу RT на территории королевства, если будет установлена причастность России к отравлению Скрипаля.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия «весьма вероятно» даст зеркальный ответ на репрессивные меры Лондона в отношении телеканала.

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