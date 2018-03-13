Роскомнадзор пообещал зеркальный ответ в случае отзыва лицензии у RT в Великобритании

СЕГОДНЯ 21:41 2018-03-13T21:41:46+03:00

Глава ведомства подчеркнул, что ответные меры против британских СМИ будут приняты незамедлительно

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Роскомнадзор незамедлительно предпримет ответные зеркальные меры в случае, если британские власти отзовут лицензию на вещание у российского телеканала RT. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

«В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», - заверил Жаров.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования громкого дела с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. По словам главы кабмина, он подвергся воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России, и Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

После этого в британском парламенте раздались призывы к ответным мерам, в том числе к ограничительным мерам в отношении RT.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что ни одно британское СМИ не продолжит работу в России, если Лондон закроет RT.