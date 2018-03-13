СМИ: Белый дом уволил заместителя госсекретаря из-за заявления в связи с отставкой Тиллерсона

13 Март 22:07 2018-03-13T22:08:23+03:00

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Белый дом уволил заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина из-за опубликованного им заявления по поводу отставки главы американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает Associated Press, обнародованное Голдстином заявление об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона по существу противоречило версии, изложенной Белым домом.

Источники агентства утверждают, что администрация президента уведомила Голдстина об увольнении сразу после того, как он опубликовал свое заявление.

Отметим, что слова Голдстина об обстоятельствах отставки госсекретаря действительно выглядят как демарш. В частности, он указал, что Тиллерсон «имел все намерения» продолжать работу на посту главы Госдепартамента, на котором он добился «осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности», а также наладил отношения с коллегами из других стран.

«Госсекретарь не разговаривал нынешним утром с президентом, и ему неизвестна причина (отправки в отставку)», - гласило заявление Голдстина.

Таким образом у вашингтонских репортеров сложилось впечатление, что Тиллерсон узнал о своей отставке уже после того, как о ней объявили публично.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп неожиданно объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона, которого в этой должности заменит экс-директор ЦРУ Майк Помпео.