13 Март 22:26 2018-03-13T22:26:07+03:00

Посольство РФ направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери Фото: REUTERS

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Посольство РФ в Великобритании направило в МИД королевства ноту с заявлением о непричастности Москвы к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом дипломатическое представительство сообщило на своей странице в Твиттер.

«Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту, в которой вновь заявляется о непричастности России к инциденту в Солсбери и подчёркивается необходимость совместного расследования», - говорится в тексте сообщения.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением относительно инцидента в городе Солсбери, где вместе с дочерью был отравлен бывший полковник ГРУ и перебежчик Сергей Скрипаль.

По словам главы кабмина, следствием установлено, что пострадавшие подверглись действию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в РФ, и Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту. Мэй подчеркнула, что Лондон требует от российской стороны в течение суток предоставить исчерпывающие объяснения по поводу произошедшего.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что оставят британский ультиматум без ответа до тех пор, пока Лондон не предоставит материалы расследования и образцы указанного отравляющего вещества, как того требуют международные соглашения.