ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ* из Москвы на Ближний Восток
Федеральная служба безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ пресекла деятельность этнической преступной группировки, которая организовывала отправку сторонников террористической организации «Исламское государство» в Сирию и Ирак.
О этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников МТО (международной террористической организации) «ИГ»* в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан, их связь с эмиссарами террористической организации подтверждена в ходе расследования ФСБ.
«В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств», - добавили в ФСБ.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.