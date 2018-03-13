2018-03-13T22:40:35+03:00
Происшествия

ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ* из Москвы на Ближний Восток

Были задержаны 60 членов этнической преступной группировки
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ* из Москвы на Ближний ВостокФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ* из Москвы на Ближний ВостокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Федеральная служба безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ пресекла деятельность этнической преступной группировки, которая организовывала отправку сторонников террористической организации «Исламское государство» в Сирию и Ирак.

О этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников МТО (международной террористической организации) «ИГ»* в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан, их связь с эмиссарами террористической организации подтверждена в ходе расследования ФСБ.

«В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств», - добавили в ФСБ.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Интернете опубликован трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Памфилова: Навальный «сел в большую лужу»
Главы генеральных штабов РФ и США обсудили ситуацию в сирийской Восточной Гуте
Посольство РФ направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
СМИ: Белый дом уволил заместителя госсекретаря из-за заявления в связи с отставкой Тиллерсона
Роскомнадзор пообещал зеркальный ответ в случае отзыва лицензии у RT в Великобритании
В Лондоне умер подельник Березовского Николай Глушков
Захарова: Ни одно британское СМИ не продолжит работу в России, если Лондон закроет RT
Минюст РФ пополнил список нежелательных организаций немецкой и литовской НКО
СМИ: Личный помощник Трампа мог быть уволен из-за подозрений в финансовых преступлениях
МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»
Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео
Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге
В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны
ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку
СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте