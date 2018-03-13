13 Март 22:40 2018-03-13T22:40:35+03:00

ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ* из Москвы на Ближний Восток Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Федеральная служба безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ пресекла деятельность этнической преступной группировки, которая организовывала отправку сторонников террористической организации «Исламское государство» в Сирию и Ирак.

О этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников МТО (международной террористической организации) «ИГ»* в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате спецоперации задержаны 60 иностранных граждан, их связь с эмиссарами террористической организации подтверждена в ходе расследования ФСБ.

«В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств», - добавили в ФСБ.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.